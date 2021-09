Rive-de-Gier Cyberespace de Rive-de-Gier Loire, Rive-de-Gier Une aventure de science sur Minecraft Cyberespace de Rive-de-Gier Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Rive-de-Gier

Une aventure de science sur Minecraft Cyberespace de Rive-de-Gier, 7 octobre 2021, Rive-de-Gier. Fête de la science 07 octobre

Cyberespace de Rive-de-Gier Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La nature a t-elle une conscience ? l’Homme doit-il l’exploiter ? Est-on certain de bien la connaître ? Seul, avec tes amis ou en famille, le cyberespace de Rive-de-Gier vous propose de venir réfléchir à ces questions en jouant à notre aventure coopérative scénarisée sur Minecraft. Tu devras aider une équipe de scientifique à combattre un mystérieux virus. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Cyberespace de Rive-de-Gier square Marcel Paul 42800

Lieu Cyberespace de Rive-de-Gier Adresse square Marcel Paul Ville Rive-de-Gier