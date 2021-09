Pontoise CY Cergy Paris Université - Campus Saint-Martin Pontoise, Val-d'Oise Immergez-vous dans l’esprit d’un robot ! CY Cergy Paris Université – Campus Saint-Martin Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Immergez-vous dans l'esprit d'un robot ! CY Cergy Paris Université – Campus Saint-Martin, 8 octobre 2021, Pontoise. Fête de la science 08 octobre

CY Cergy Paris Université – Campus Saint-Martin CNRS Délégation Île-de-France Meudon. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 16h00 À travers différentes conférences, vivez l’épopée de l’apprentissage en intelligence artificielle.

Avec pour fil conducteur l’interaction, vous aurez l’occasion de découvrir la multiplicité des informations que les robots doivent assimiler pour appréhender notre monde. Entre navigation, émotion et langage, quelles sont les pistes qu’explorent les chercheurs pour aider les robots à intégrer dans notre quotidien ?

Programme de l'événementL'accueil des participants débutera à 15h30 pour permettre aux classes et aux autres participants de s'installer : 1 – La conscience de soi chez un robotAlexandre Pitti sur le thème Comment se représenter son propre corps ? 2 – L'enjeu de se situer dans l'espace en robotiqueNicolas Cuperlier sur le thème Comment se situer dans l'espace ? 3 – L'appropriation du corps et le déplacementGhiles Mostafaoui sur le thème Comment se déplacer dans l'espace ? 4 – Le développement émotionnelLola Canamero sur le thème Comment développer des émotions ? 5 – L'expression de ses émotionsSofiane Boucenna sur le thème Comment exprimer ses émotions ?6 – L'apprentissage du langageLaura Cohen sur le thème Comment apprendre à communiquer ? 7 – Le développement de la subjectivitéPhilippe Gaussier sur le thème Comment faire émerger le sens esthétique ?

