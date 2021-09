L’apport de la science CY Cergy Paris Université, 9 octobre 2021, Cergy.

samedi 09 octobre – 10h30

Quel est l’apport de la science dans les nouvelles connaissances ?

Avec des applications mobiles, la multiplication des MOOCs (Massive Open Online Course – littéralement traduit en français par Cours en ligne ouvert et massif) et des cours en ligne, le savoir est partout !

Mais, comment fonctionnent réellement ces applications ? Quelles sont les techniques pour créer des expériences immersives ? Et comment fonctionnent les algorithmes qui vous aident à mieux apprendre ?

Durant une visite d’une trentaine de minutes, nous vous présenterons les outils que nous avons développés au sein du laboratoire IDHN (Institut des Humanités Numériques) et nous vous expliquerons les fonctionnements de chacun de ces outils. Attribution d’auteur, analyse vidéo et algorithme d’intelligence artificielle, vous allez également tout comprendre d’une analyse linguistique spécifique à la politique et de quels résultats nous pouvons en tirer.

Le laboratoire IDHN est notamment à l’origine de la plateforme d’apprentissage politique : PolitiQuiz.

Un pass sanitaire sera exigé à l’entrée de l’événement pour les personnes de plus de 12 ans.

CY Cergy Paris Université 33 Boulevard du Port 95000 Cergy 95000

