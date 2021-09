Artigues-près-Bordeaux Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux, Gironde Conférence Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux

Gironde

Conférence Cuvier de Feydeau, 5 octobre 2021, Artigues-près-Bordeaux. Fête de la science 05 octobre

Cuvier de Feydeau Mairie Artigues-près-Bordeaux. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 Au travers d’un exemple de sciences participatives mené avec des élèves, Bastien Castagneyrol (écologue) et Séverine Perron (didacticienne à l’Université de Genève) abordent les enjeux de l’enseignement scientifique dans toutes ses dimensions pour que les futurs citoyens soient armés face aux défis de leur temps

Qu’est-ce que la Recherche ?

Pourquoi devons-nous faire confiance aux résultats de la science ? Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Cuvier de Feydeau Avenue de l’Ile de France 33370 Artigues-près-Bordeaux 33370 organisateur : https://www.artigues-pres-bordeaux.fr/ Cuvier de Feydeau

Détails Catégories d’évènement: Artigues-près-Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cuvier de Feydeau Adresse Avenue de l’Ile de France 33370 Artigues-près-Bordeaux Ville Artigues-près-Bordeaux lieuville Cuvier de Feydeau Artigues-près-Bordeaux