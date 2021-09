opunohu CRIOBE Moorea opunohu, Polynésie Française Sciences participatives CRIOBE Moorea opunohu Catégories d’évènement: opunohu

Polynésie Française

Sciences participatives CRIOBE Moorea, 31 décembre 2021, opunohu. Fête de la science 01 octobre – 31 décembre

CRIOBE Moorea Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE). Entrée libre En ligne Grand public.

vendredi 31 décembre – 00h00 à 23h59 Projet de Sciences participatives pour la population de Polynésie française sur l’observation de la prolifération de taramea “Acansthater planci”, espèce responsable lors d’épisodes précis de la destruction du corail dans les eaux polynésiennes

Lancement du site Internet dédié : 1er octobre 2021

Présentation des résultats préliminaires : durant la fête de la Science 2021 Polynésie Française>Polynésie Française

CRIOBE Moorea moorea 98728 opunohu 98728 organisateur : CRIOBE Moorea

Détails Catégories d’évènement: opunohu, Polynésie Française Autres Lieu CRIOBE Moorea Adresse moorea 98728 opunohu Ville opunohu lieuville CRIOBE Moorea opunohu