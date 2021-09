Paris CRI Paris À la découverte des émotions ! CRI Paris Catégorie d’évènement: Paris

jeudi 07 octobre – 18h30 à 20h00 Premiers Cris vous propose dans le cadre de la fête de la science,une table-ronde interdisciplinaire qui réunira professionnel·le·s de petite enfance, designers et scientifiques pour échanger autour de la place des émotions dans l’apprentissage.

Dans une discussion ouverte avec les participant·e·s, les intervenant·es exposeront leurs travaux et leurs expériences illustrant ainsi la pluralité des formes d’expression des émotions au sein du processus d’apprentissage. Dessins, récits, entretiens,études, autant de supports à lier, délier, et relier ensemble pour aborder cette thématique complexe. Île-de-France>Paris

CRI 8 rue Charles V 75004 Paris 75004 organisateur : CRI

