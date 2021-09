Paris CRI Paris À la découverte des émotions ! CRI Paris Catégorie d’évènement: Paris

À la découverte des émotions ! CRI, 9 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 octobre

CRI COMMUNICATION CRI. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 11h00

samedi 09 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 15h00 Premiers Cris vous invite à participer à des ateliers interactifs et d’essayer d’apporter collectivement une réponse à cette question à travers des approches pluridisciplinaires et neuroscientifiques.

Si vous souhaitez y partciper, inscrivez-vous dès maintenant ici. Île-de-France>Paris

CRI 8 rue Charles V 75004 Paris 75004 organisateur : CRI

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu CRI Adresse 8 rue Charles V 75004 Paris Ville Paris lieuville CRI Paris