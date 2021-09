Paris CRI Paris A la découverte de la biodiLes Biopirates CRI Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30 Vous allez pouvoir replacer l’être humain et en l’occurrence le citadin parmi les autres espèces de la biodiversité en incarnant 15 animaux habitués de nos villes aux besoins et à la popularité très différents.

Certains nous côtoient depuis longtemps, d’autres se sont rapprochés des zones habitées récemment face à la destruction de leur environnement naturel. Mais, tous évoluent les uns en lien avec les autres car si une espèce disparaît, c’est tout l’équilibre qui est rompu et c’est la partie qui est perdue.

Le but est d’arriver à un cycle dans la vie de chaque animal : se nourrir, trouver un abri pour dormir, se reproduire et enfin nourrir sa progéniture.

Si vous souhaitez y partciper, inscrivez-vous dès maintenant ici.

