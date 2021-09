Paris CRI Paris A la découverte des biotechnologies CRI Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 02 octobre – 14h00 Initiez-vous à la biotechnologie via la cuisine moléculaire.Savanturiers vous propose un atelier qui permet d’utiliser ces principes pour créer des capsules solides renfermant un liquide qui éclate en bouche. Pour réaliser cela, nous ferons appel à une substance présente chez les algues brunes : l’alginate.

Vous expérimenterez donc le principe de sphérification qui consiste à encapsuler un liquide sous forme de sphère. Cela vous permettra de comprendre l’intérêt de l’utilisation des biotechnologies comme réponse aux enjeux socio-écologiques du 21ème siècle.

