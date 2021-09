Paris CRI Paris Les émotions des chercheurs face à leurs découvertes influencent-elles la recherche ? CRI Paris Catégorie d’évènement: Paris

mercredi 06 octobre – 18h00 à 19h30 Cette table ronde abordera différentes émotions suscitées par des découvertes que l’on pourrait qualifier de positives (joie, extase, optimisme) et d’autres moins positives (tristesse, songeries, peur…) qui peuvent survenir dans des champs de recherche spécifiques. En particulier en recherche sur le climat, sur la biodiversité ou sur les inégalités. Des chercheurs de différents champs d’investigation ainsi que des acteurs spécialistes des mécanismes émotionnels témoigneront de leurs expériences. Île-de-France>Paris

