mardi 05 octobre – 18h00 à 19h30 Un espace d’échanges pour partager vos expériences autour de l’éco-anxiété, de la solastalgie, dans le but de co-créer des solutions qui favorisent notre bien-être collectif. Lors de cet atelier, nous vous présenterons également quelques recherches sur le sujet afin de vous aider à prendre du recul sur nos états émotionnels.

