vendredi 01 octobre – 18h00 Le CRI accueille Falling Walls lab à Paris dans le cadre de la Fête de la science.

Trois minutes, c’est tout ce qu’il faut ! Falling Walls Lab est un concours mondial de présentation de projet et un forum de mise en réseau qui rassemble un groupe diversifié et interdisciplinaire d’étudiants, de chercheurs et de professionnels et leur offre une scène pour présenter leurs idées révolutionnaires. La thématique cette année est ‘Which wall will your research break?’.

Les présentations précédentes allaient de « briser le mur du cancer avec une mouche à fruits » à « briser le mur de l’insécurité énergétique en Afrique » et nous sommes impatients de savoir quel mur sera brisé par les participants de Falling Walls Paris cette année.

Le facteur de rupture, l’impact potentiel du travail présenté et la performance aideront le jury à déterminer le gagnant, qui se qualifiera pour la finale mondiale à Berlin le 7 novembre 2021. Rejoignez-nous pour une soirée de discussions passionnantes !

C’est un événement exclusivement en anglais . Vous pouvez déposer votre candidature ici

La clôture pour l’envoi des candidatures est fixée au 22 septembre 2021 inclus. Île-de-France>Paris

