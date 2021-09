Paris CRI Paris Un escape game à la découverte des femmes scientifiques invisibilisées ! CRI Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30 “Menez des recherches archéologiques sur une fresque mystérieuse. Découvrez les secrets de cette œuvre unique représentant le portrait de 15 femmes ayant marqué la science !”

C’est ainsi que commence l’escape Game “La fresque incomplète”. Pendant un temps limité, Savanturiers vous invite à exhumer des femmes scientifiques aux découvertes majeures qui ont été invisibilisées au fil des années. Ainsi, vous partirez à la rencontre de Ada Lovelace, première programmeuse, Katherine Johnson, physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale, etc.

