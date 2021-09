Senlis CPIE de l'Oise - Manège du Quartier Ordener Oise, Senlis 5ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise CPIE de l’Oise – Manège du Quartier Ordener Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

5ème Séminaire Biodiversité Entomologique de l’Oise CPIE de l’Oise – Manège du Quartier Ordener, 7 octobre 2021, Senlis. Fête de la science 07 octobre

CPIE de l’Oise – Manège du Quartier Ordener CPIE des Pays de l’Oise. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00 Ce séminaire est un évènement sur la biodiversité, très diversifié, et destiné à un large public (du spécialiste au néophyte).

Il est un moment privilégié pour relayer toutes les informations utiles relatives aux projets portés par l’Etat, les collectivités et les têtes de réseau sur la préservation de la biodiversité et de l’entomofaune, partie de la faune constituée par les insectes. Hauts-de-France>Oise

CPIE de l’Oise – Manège du Quartier Ordener Rue des Jardiniers 60300 Senlis 60300 organisateur : CPIE de l’Oise – Manège du Quartier Ordener

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu CPIE de l'Oise - Manège du Quartier Ordener Adresse Rue des Jardiniers 60300 Senlis Ville Senlis lieuville CPIE de l'Oise - Manège du Quartier Ordener Senlis