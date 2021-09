Saint-Étienne Couriot musée de la Mine Loire, Saint-Étienne Le charbon, une énergie de demain Couriot musée de la Mine Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Le charbon, une énergie de demain Couriot musée de la Mine, 8 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 01 – 08 octobre

Couriot musée de la Mine Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Vous allez effectuer avec vos élèves une animation thématique sur les enjeux du charbon en tant que source d’énergie du XIXe siècle à nos jours. Votre classe sera divisée en deux groupes, chacun pris en charge par un médiateur culturel. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Couriot musée de la Mine 3 Boulevard Maréchal Franchet d’Esperey 42100 Saint-Étienne 42000 organisateur : Couriot musée de la Mine

