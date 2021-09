Saint-Étienne Couriot musée de la Mine Loire, Saint-Étienne Calculs et cailloux : des maths à la mine Couriot musée de la Mine Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Calculs et cailloux : des maths à la mine Couriot musée de la Mine, 8 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 01 – 08 octobre

Couriot musée de la Mine Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Dans une mine de charbon, tout le monde compte, mesure, planifie. Les mathématiques et la géométrie sont utilisées à tous les niveaux par les dirigeants, les ingénieurs et les piqueurs. Plusieurs types de problèmes en rapport avec les mathématiques et plus généralement avec le monde de la science sont rencontrés. Selon le niveau des élèves, seront posées des questions portant sur l’univers de la mine avec pour base de calculs des données ou des observations réelles et historiques. Le parcours comprend un passage dans les nouveaux espaces d’exposition, dans les vestiaires des mineurs, dans la lampisterie, dans la salle des machines et dans la galerie souterraine. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Couriot musée de la Mine 3 Boulevard Maréchal Franchet d'Esperey 42100 Saint-Étienne

