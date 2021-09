Saint-Étienne Couriot musée de la Mine Loire, Saint-Étienne Et si on devenait ingénieur.e des Mines ? Couriot musée de la Mine Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Et si on devenait ingénieur.e des Mines ? Couriot musée de la Mine, 3 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 02 – 03 octobre

Couriot musée de la Mine Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

dimanche 03 octobre – 14h00 à 15h30 Comment retirer l’eau d’un puits de mine ? Faire tenir des chevalements de plus de 35 mètres de haut ? Que de questions qui se posent à celles et ceux qui pensent l’exploitation du charbon : les ingénieur.e.s des mines. Imaginez-vous à leur place et venez relever les défis de la mine grâce aux expériences scientifiques proposées en atelier. Une visite guidée du site suivra l’animation pour partir à la découverte des inventions des ingénieur.e.s Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Couriot musée de la Mine 3 Boulevard Maréchal Franchet d’Esperey 42100 Saint-Étienne 42000 organisateur : Couriot musée de la Mine

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Couriot musée de la Mine Adresse 3 Boulevard Maréchal Franchet d’Esperey 42100 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Couriot musée de la Mine Saint-Étienne