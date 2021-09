Saint-Étienne Couriot musée de la Mine Loire, Saint-Étienne Les plantes du carbonifère Couriot musée de la Mine Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Les plantes du carbonifère Couriot musée de la Mine, 7 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 05 – 07 octobre

Couriot musée de la Mine Fête de la science Loire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Votre classe sera divisée en deux groupes, chacun guidé par un médiateur culturel.

Cette animation se déroule en deux temps :

1er temps : La visite du site (1h) : Les élèves visitent rapidement la galerie souterraine pour découvrir le monde de la mine et les principales matières du sous-sol

2ème temps : L’atelier (45 min) : L’atelier se déroule dans la salle d’animation du musée. Les élèves essaient de trouver d’où viennent des matières découvertes ou évoquées pendant la visite : charbon, grès, schiste, gaz… Ils cherchent ensuite les liens de parenté entre des plantes actuelles et des fossiles de plantes du Carbonifère qui leurs sont présentés. Ils mènent l’enquête pour comprendre comment des arbres enfouis sous terre sont devenus des couches de charbon, voilà 300 millions d’années, et comment dater des fossiles les uns par rapport aux autres.. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

