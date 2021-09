Montpellier Cosiences en ligne Hérault, Montpellier Esprit critique, es-tu là ? Cosiences en ligne Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Esprit critique, es-tu là ? Cosiences en ligne, 6 octobre 2021, Montpellier. Fête de la science 06 octobre

Cosiences en ligne Cosciences. Entrée libre En ligne Grand public.

mercredi 06 octobre – 19h00 à 20h30 En live sur You tube, nous proposons une discussion pour papoter sur l’esprit critique. C’est quoi ? Dans le cadre de la crise sanitaire et avec les réseaux sociaux, il est toujours présent ? Peut-on enseigner l’esprit critique ? En compagnie de Kévin De Checchi, docteur en sciences de l’éducation, Gabriel Pallarés, chercheur en philosophie et Florian Olivier, professeur de philosophie, nous répondrons à toute vos questions, remarques (constructives), critiques (heureusement) et autres partages (en rapport avec le sujet). Occitanie>Hérault

Cosiences en ligne Avenue Georges Clémenceau 34000 Montpellier 34000 organisateur : https://www.umontpellier.fr/ Cosiences en ligne

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Cosiences en ligne Adresse Avenue Georges Clémenceau 34000 Montpellier Ville Montpellier lieuville Cosiences en ligne Montpellier