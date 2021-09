Montpellier Cosiences en ligne Hérault, Montpellier Participer à la science mais pourquoi faire ? Cosiences en ligne Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

mardi 05 octobre – 19h00 à 20h30 L’objectif est de réaliser un live d’une heure sur les sciences participatives en compagnie d’experts tels que Sylvie Blangy, chercheuse spécialiste de la recherche action participative et également ou Christian Reynaud, chercheur en didactique des sciences. A travers une discussion en live sur you tube, les invités tenteront de répondre aux questions du public et d’un journaliste scientifique, Guillaume Bagnolini. Occitanie>Hérault

