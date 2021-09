Le monde nouveau Corum Montpellier, 3 octobre 2021, Montpellier.

Fête de la science 01 – 03 octobre

Corum Montpellier Midi Events. Entrée libre En présentiel;En ligne Grand public;Scolaires.

Le monde nouveau est un forum grand public se déroulant du 1er au 3 octobre 2021 au Corum de Montpellier, traitant des enjeux sociétaux et environnementaux ainsi que des solutions d’aujourd’hui et de demain pour la planète.

Il est organisé par le groupe de presse La Dépêche, qui regroupe les titres L’Indépendant, Midi Libre, La Dépêche du Midi et Centre Presse, et est porté par notre présidente elle-même, Madame Marie-France Marchand-Baylet.

Pour sa saison 2020/2021, ce forum, ouvert à tous et gratuit, a pour but de réunir tous les acteurs de la société (institutionnels, entreprises, étudiants, artistes, associations, citoyens, groupes scolaires…) pour échanger, comprendre et apprendre ensemble à travers différents formats : ateliers pratiques, ludiques et pédagogiques, débats conférences, témoignages de professionnels et de citoyens engagés, festival de films et de documentaires, vide dressing, librairie …tout cela dans le respect des consignes sanitaires bien évidemment.

