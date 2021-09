Montpellier connexion à distance Hérault, Montpellier Voyage au Coeur du médicament connexion à distance Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

connexion à distance Sanofi. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires. Au programme, un voyage au cœur du médicament et un atelier ludique pour mieux comprendre les grandes étapes du parcours du médicament :

Vidéo ludique

Atelier Scratch Cette rencontre virtuelle est réservée aux primaires (CE2/CM1/CM2) uniquement (réservée aux établissements de Montpellier Méditerranée Métropole).

Nous pourrons nous connecter à distance avec 1 classe le matin (de 10h à 12h) et 1 classe l’après-midi (de 14h à 16h). La réservation d’un créneau est obligatoire (réservation par téléphone 06 81 23 83 93).

Matériels requis : ordinateur avec souris (2 enfants par ordinateur) et une connexion internet

Merci de vous inscrire avant le 24 septembre impérativement. Occitanie>Hérault

