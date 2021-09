Connais-moi, échappe-toi ! Collèges Jean Vilar, Michel de l’Hospital et Pierre Mendès France, 8 octobre 2021, Riom.

Fête de la science 04 – 08 octobre

Collèges Jean Vilar, Michel de l’Hospital et Pierre Mendès France Café-jeux Ludothèque “La Vache Carrée”. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Un élève vient d’être enlevé par une femme inconnue et celle-ci lui laisse 40 minutes pour essayer de s’échapper de la salle où il est retenu. Celle-ci est verrouillée par un cadenas ! C’est seulement en apprenant à connaitre sa ravisseuse qu’il y parviendra.

Voilà comment commence ce jeu d’évasion pédagogique « Connais-moi, Échappe-toi », qui propose de suivre les indices et traces physiques et numériques du kidnappeur. Celles-ci permettront de déverrouiller ses sacs, carnets et notes personnelles et de réussir à s’échapper.

Ce jeu d’évasion a pour but de sensibiliser les joueurs aux traces numériques qu’ils laissent et données personnelles dont on ne maîtrise pas bien la confidentialité. C’est en effet en recherchant l’identité et des informations personnelles notamment sur les réseaux sociaux du kidnappeur que les joueurs pourront s’échapper. Les participants navigueront ainsi entre Facebook, Instagram, et diverses autres applications numériques.

Cet escape game a été conçu à partir de ressources proposées par le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLÉMI) et par la délégation académique pour le numérique éducatif (DANE) de l’académie de Besançon.

Contrairement aux Escape Game classique, celui-ci a été conçu pour être transportable. Il est donc composé d’éléments imprimables ou multimédias, et de différents types de cadenas.

L’animation est suivie une discussion autour des objectifs pédagogiques et citoyens du jeu, notamment sur l’impact des traces que nous laissons chaque jour sur le web suite à une (sur)exposition de soi ou à un paramétrage plus ou moins privé de ses comptes. La discussion sera ensuite orientée sur les réflexes à acquérir et les bons gestes à adopter. En effet, il s’agira d’aborder la problématique de la collecte/vente des données personnelles (“J’accepte”), qui les recueille et pourquoi. Puis de comprendre les notions de CGU et de politique de confidentialité, de piratage, de partage des données, de fiabilité des mots de passe, de préférences, de publicités ciblées…

Le thème est vaste mais nous sommes ici dans une première approche : le “comprendre”. Une éducation citoyenne et responsable est somme toute essentielle dans l’exercice de protection de la vie privée.

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Collèges Jean Vilar, Michel de l’Hospital et Pierre Mendès France 3 Avenue du 19 Mars 1962 63200 Riom 63200

organisateur : https://arj.jimdofree.com/ Collèges Jean Vilar, Michel de l’Hospital et Pierre Mendès France