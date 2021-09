Paris Collèges et lycées de Paris Paris Mathématiques dans les collèges et lycées parisiens Collèges et lycées de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mathématiques dans les collèges et lycées parisiens Collèges et lycées de Paris, 11 octobre 2021, Paris. Fête de la science 04 – 11 octobre

Collèges et lycées de Paris FREDERIQUE PETIT. Entrée libre En présentiel Scolaires. Une équipe composée de deux enseignants-chercheurs présente aux élèves, dans votre établissement (parisien), par un exposé oral interactif, une projection de vidéo ou un atelier, un morceau mathématique choisi pour son esthétique ou son pouvoir de questionnement.

Cette présentation est suivie d’une discussion, durant laquelle on pourra parler aussi de la présence des mathématiques dans les autres sciences, dans la vie quotidienne.

Du 4 au 15 octobre 2021, suivant les disponibilités des intervenants. Sur réservation.Pour plus de détails : https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/col_lyc Île-de-France>Paris

Collèges et lycées de Paris 75004 Paris 75004 organisateur : Collèges et lycées de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collèges et lycées de Paris Adresse 75004 Paris Ville Paris lieuville Collèges et lycées de Paris Paris