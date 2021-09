ESCAPE GAME “SAUVETAGE PLANETAIRE” Collèges d’Indre et Loire, 8 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 04 – 08 octobre

Collèges d’Indre et Loire Réseau Canopé. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

L’Atelier Canopé 37 propose à 5 collèges du département 37 de faire vivre à une de leurs classes l’Escape Game « Sauvetage Planétaire » pendant la semaine de la 30ème Fête de la science.

Le thème de la Fête de la science étant « l’émotion de la découverte », l’idée est de proposer aux élèves une véritable expérience à la fois émotionnelle et scientifique.

Emotionnelle, car cet Escape Game est au service nouvelle approche pédagogique favorisant l’intelligence collective et la coopération, il va nécessiter de la part des élèves l’utilisation de leurs compétences psychosociales et le développement de stratégies de coopération et de résolution de problème. Mais aussi par leur réactions face aux situations et enjeux planétaires autour de l’alimentation, de la déforestation, du changement climatique et du recyclage.

Découverte, car ils vont avoir à résoudre une énigme en utilisant leurs connaissances mais aussi en découvrant des ressources et des enjeux au cours du jeu, ainsi que des outils numériques et robotiques qui correspondent dans leur programme scolaire au pilier 3 « culture scientifique et technologique » (ainsi qu’au pilier 5 « culture humaniste », et au pilier 6 « compétences sociales et civiques ».

Vous êtes enseignant et souhaitez inscrire une de vos classes? contactez-nous pour définir ensemble un jour et un créneau horaire, et prendre connaissance des modalités pratiques (espace, mobilier…) . A très bientôt!

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Collèges d’Indre et Loire Indre et Loire 37200

organisateur : reseau-canope.fr Collèges d’Indre et Loire