Collège Villeneuve Fréjus Collège Villeneuve. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les élèves de tous les niveaux du collège, SEGPA, et ULiS par équipe de trois, viennent tous les jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) relever deux défis ( il y a en tout 8 défis). Ces défis sont autour des SVT, de la physique- chimie et technologie comme par exemple un loto des odeurs (les élèves doivent retrouver le nom des plantes qui ont été placées dans des petits sachets). Une fois, tous les défis relevés, les professeurs corrigent et un classement est réalisé. Lors d’une cérémonie réunissant l’ensemble des participants, un podium est mis en place afin de recomposer les trois meilleures équipes (bon d’achat chez cultura avec une revue scientifique). Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

