Montendre Collège Samuel Duménieu Charente-Maritime, Montendre Comment mieux apprendre avec les neurosciences? Collège Samuel Duménieu Montendre Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Montendre

Comment mieux apprendre avec les neurosciences? Collège Samuel Duménieu, 4 octobre 2021, Montendre. Fête de la science 04 octobre

Collège Samuel Duménieu Annabelle ARDOUIN. Entrée libre En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 19h00 à 20h30 Jean Luc Morel , chercheur CNRS en neurosciences nous expliquera comment fonctionne la mémoire et comment l’optimiser. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Collège Samuel Duménieu 3 boulevard de Saintonge 17130 Montendre 17130 organisateur : Collège Samuel Duménieu

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Montendre Autres Lieu Collège Samuel Duménieu Adresse 3 boulevard de Saintonge 17130 Montendre Ville Montendre lieuville Collège Samuel Duménieu Montendre