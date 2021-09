Poitiers Collège Ronsard Poitiers Poitiers, Vienne L’air, le climat et la météo Collège Ronsard Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

L’air, le climat et la météo Collège Ronsard Poitiers, 5 octobre 2021, Poitiers. Fête de la science 05 octobre

Collège Ronsard Poitiers Cuignet. Entrée libre En présentiel Scolaires. Pour aller plus loin que les notions vues en classe sur l’air.

Pour comprendre le climat qui nous entoure.

Pour comprendre la différence entre météo et climat.

Pour prendre conscience de l’impact que nous pouvons avoir sur l’environnement et comment y remédier.

Pour agir sur son environnement proche. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Collège Ronsard Poitiers 50 Rue de la Jambe à l’Ane 86000 Poitiers 86000 organisateur : Collège Ronsard Poitiers

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Collège Ronsard Poitiers Adresse 50 Rue de la Jambe à l’Ane 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Collège Ronsard Poitiers Poitiers