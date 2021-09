Mauzé-sur-le-Mignon Collège René Caillié Deux-Sèvres, Mauzé-sur-le-Mignon Fête de la Science, Faites des sciences Collège René Caillié Mauzé-sur-le-Mignon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauzé-sur-le-Mignon

Fête de la Science, Faites des sciences Collège René Caillié, 5 octobre 2021, Mauzé-sur-le-Mignon. Fête de la science 05 octobre

Collège René Caillié PERROTIN. Entrée libre En présentiel Scolaires. A travers un atelier animé par l’EMF de Poitiers, les élèves vont découvrir comment rechercher la vie sur une planète. Nouvelle-Aquitaine>Deux-Sèvres

Collège René Caillié Route de Prin 79210 Mauzé-sur-le-Mignon 79210 organisateur : Collège René Caillié

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauzé-sur-le-Mignon Autres Lieu Collège René Caillié Adresse Route de Prin 79210 Mauzé-sur-le-Mignon Ville Mauzé-sur-le-Mignon lieuville Collège René Caillié Mauzé-sur-le-Mignon