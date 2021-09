Conférence sur démystifier la recherche publique : témoignage sur l’organisation d’un laboratoire de SVT Collège Puygrelier, 6 octobre 2021, Saint-Michel.

Fête de la science 06 octobre

Collège Puygrelier Bernard Céline. Entrée libre En présentiel Scolaires.

“Démystifier la recherche publique : témoignage sur l’organisation d’un laboratoire en sciences de la vie. Les métiers des personnels, tous ensemble, acteurs pour faire avancer la connaissance”.

Notre laboratoire de recherche est, comme la plupart des laboratoires publics en France, une unité mixte qui dépend à la fois de l’Université de Poitiers et du CNRS. Cette structure est organisée comme une entreprise où cohabitent chercheurs, enseignants, gestionnaires et personnel technique. De nombreuses compétences professionnelles sont requises pour assurer les deux missions principales du laboratoire : enseignement (formation à la recherche) et recherche (fondamentale et appliquée). Cette discussion/débat a pour but de désacraliser les laboratoires de recherche. Expliquer son organisation et montrer que de nombreux métiers sont proposés dans les laboratoires de recherche. Mettre l’accent sur les personnels qui accompagnent le travail des chercheurs et contribuent aussi à faire avancer la connaissance.

Nouvelle-Aquitaine>Charente

Collège Puygrelier 49 Rue de l’Egalité 16470 Saint-Michel 16470

organisateur : Collège Puygrelier