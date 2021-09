Paléobotanique Collège Public Haut Gévaudan, 4 octobre 2021, Saint-Chély-d'Apcher.

Fête de la science 04 octobre

Collège Public Haut Gévaudan Univerlacité. Réservation conseillée En présentiel Scolaires.

Colline Bonnet, doctorante en paléobotanique, initiera le public aux méthodes d’investigation scientifique et d’interprétation des traces du passé, au-travers de l’observation d’échantillons de carottages effectués dans des tourbières de Haute Lozère (Pouzats).

Des ateliers d’observations animés par des étudiants de l’Université de Montpellier seront proposés au public. Les chercheurs à l’issue de la séance animeront une “table ronde” afin de répondre aux questions et exposeront l’avancée de leurs travaux actuels.

A l’issue de cette séance, le public devrait avoir une vision plus nette et concrète de l’évolution de nos écosystèmes ainsi qu’un aperçu du métier de chercheur très proche en quelque sorte de celui d’enquêteur. La connaissance se construit à partir d’échanges et de transferts de compétences, ainsi en complément de cette séance il sera possible de rencontrer Cédric Gaucherel (INRAe) spécialiste de la dynamique des écosystèmes qui animera des ateliers de sensibilisation aux fonctionnements complexes des interactions du Vivant dans la Nature.

Occitanie>Lozère

Collège Public Haut Gévaudan Boulevard Guerin d’Apcher 48200 Saint-Chély-d’Apcher 48200

organisateur : https://univerlacite.edu.umontpellier.fr/ Collège Public Haut Gévaudan