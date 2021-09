Saint-Savin Collège Prosper Mérimée Saint-Savin, Vienne Scènes de crime Collège Prosper Mérimée Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Collège Prosper Mérimée BASTIERE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves de 3e du collège prendront connaissance de quelques techniques de la police judiciaire à partir de cette exposition, puis participeront à une animation ” Mais que fait la police scientifique” pour ensuite réaliser un “Cluedo moléculaire” en sciences. Un prolongement de ce travail sera fait au fil de l’année en anglais , en français, en espagnol, en histoire géographie sur le thème des “détectives”. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Collège Prosper Mérimée 13 Rue Prosper Mérimée 86310 Saint-Savin 86310 organisateur : Collège Prosper Mérimée

