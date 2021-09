Saint-Savin Collège Prosper Mérimée Saint-Savin, Vienne L’eau, une ressource à partager Collège Prosper Mérimée Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

L'eau, une ressource à partager Collège Prosper Mérimée, 5 octobre 2021, Saint-Savin. Fête de la science 05 octobre

Les élèves de 5e du collège vont travailler une partie de l'année sur le thème de l'eau en sciences , technologie et histoire géographie. Cette exposition est un point de départ de réflexion qui se prolongera avec une étude plus locale de l'eau sur le secteur de St Savin et de son abbaye.

Collège Prosper Mérimée 13 Rue Prosper Mérimée 86310 Saint-Savin

