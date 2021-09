Angoulême Collège Pierre Bodet Angoulême, Charente La science est une affaire de femmes Collège Pierre Bodet Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

La science est une affaire de femmes Collège Pierre Bodet, 1 octobre 2021, Angoulême.

Collège Pierre Bodet PALEVOPRIM. Réservation obligatoire En présentiel . Les idées préconçues sur la science ne se cantonnent pas à leurs résultats, mais concernent également les scientifiques eux-mêmes. Bien pire que le traditionnel stéréotype de la blouse blanche, le stéréotype du chercheur nécessairement masculin contribue largement à véhiculer l’idée que la recherche scientifique n’est pas faite pour les femmes. Cette imagerie fait notamment écho à des pratiques historiques ayant consisté à faire passer au second plan les contributions des chercheuses. Face à cette image très répandue dans la société, les jeunes filles rejettent souvent d’elles-mêmes la possibilité de s’engager dans une carrière scientifique. Deux scientifiques de l’Université de Poitiers – une femme et un homme – s’adressent aux élèves de 3ème du Collège Pierre Bodet (Angoulême) pour combattre cette idée reçue. L’un est paléontologue, l’autre est mathématicienne, et tous deux partent de leurs expériences respectives pour expliquer que la recherche est tout autant une affaire de femmes que d’hommes. Leurs interventions incluent de courtes présentations de leurs travaux de recherche et donnent la part belle à une discussion ouverte avec les élèves. Nouvelle-Aquitaine>Charente

