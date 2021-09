fête de la science au collège de Brienon sur Armançon COMPLET Collège Philippe Cousteau, 7 octobre 2021, Brienon-sur-Armançon.

Fête de la science 07 octobre

Collège Philippe Cousteau Chevailler Florence. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Au collège Philippe Cousteau de Brienon sur Armançon, une journée entière, entre le 1er et le 11 octobre 2021, sera réservée à la célébration de la fête de la science pour les trois classes de cinquième.

Les 63 élèves de cinquième seront répartis en 17 équipes de 3 ou 4 élèves . Au cours de cette journée, les élèves ne suivront pas leur emploi du temps habituel. Ils participeront à cinq ateliers, de 45 minutes chacun, préparés par leur professeurs (Mathématiques, Physique Chimie, Science et Vie de la Terre, Technologie , et professeur documentaliste) , au travers desquels ils pourront remporter des points pour leur équipe. Des activités enrichissantes, des expériences et des manipulations qui devraient les faire observer, chercher , partager , communiquer et pourquoi pas rêver de devenir un scientifique?

De plus, chaque équipe, aura la chance durant la journée , d’assister et de découvrir une séance animée dans un planétarium itinérant , installé, pour l’occasion dans le collège. Cette initiation à l’astronomie faite par la S.A.B devrait leur permettre de se familiariser avec les astres visibles dans le ciel des villes et des campagnes puis de les transporter dans un voyage où les découvertes seront nombreuses.

A l’issue de cette journée, les équipes arrivant en tête seront récompensées .

Bourgogne-Franche-Comté>Yonne

Collège Philippe Cousteau 2 rue André Gibault 89210 Brienon-sur-Armançon 89210

organisateur : Collège Philippe Cousteau