Châteauneuf-sur-Charente Collège Maurice Genevoix Charente, Châteauneuf-sur-Charente A la découverte de notre ciel ! Collège Maurice Genevoix Châteauneuf-sur-Charente Catégories d’évènement: Charente

Châteauneuf-sur-Charente

A la découverte de notre ciel ! Collège Maurice Genevoix, 7 octobre 2021, Châteauneuf-sur-Charente. Fête de la science 07 octobre

Collège Maurice Genevoix Gladys Macoin. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Observation du ciel le soir, animée par les adhérents de l’Astroclub Charentais avec différents instruments d’astronomie.

Les élèves et leurs parents pourront observer les planètes Saturne et Jupiter et les merveilles du ciel d’été, encore bien présentes. Nouvelle-Aquitaine>Charente

Collège Maurice Genevoix 1 Boulevard de la Corderie 16120 Châteauneuf-sur-Charente 16120 organisateur : http://college-genevoix.fr/ Collège Maurice Genevoix

Détails Catégories d’évènement: Charente, Châteauneuf-sur-Charente Autres Lieu Collège Maurice Genevoix Adresse 1 Boulevard de la Corderie 16120 Châteauneuf-sur-Charente Ville Châteauneuf-sur-Charente lieuville Collège Maurice Genevoix Châteauneuf-sur-Charente