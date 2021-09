Châteauneuf-sur-Charente Collège Maurice Genevoix Charente, Châteauneuf-sur-Charente Village des sciences au Collège Maurice Genevoix Collège Maurice Genevoix Châteauneuf-sur-Charente Catégories d’évènement: Charente

Collège Maurice Genevoix Gladys Macoin. Réservation conseillée En présentiel Scolaires. Ateliers scientifiques ayant pour objectifs :

– de permettre aux élèves du secteur d’échanger autour de problématiques scientifiques (liaison primaire-collège),

– de mettre en œuvre des démarches scientifiques (commune à différentes disciplines),

– de montrer aux jeunes que pour comprendre son environnement et construire un avenir meilleur, il faut pouvoir accéder à l’information scientifique,

– de sensibiliser les jeunes aux problématiques du développement durable, – de rencontrer des spécialistes, issus du monde associatif local. Nouvelle-Aquitaine>Charente

Collège Maurice Genevoix
1 Boulevard de la Corderie 16120 Châteauneuf-sur-Charente