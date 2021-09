Saint-Genis-de-Saintonge collège Maurice Chastang Charente-Maritime, Saint-Genis-de-Saintonge Présentation de hiboux grands-ducs collège Maurice Chastang Saint-Genis-de-Saintonge Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Genis-de-Saintonge

Présentation de hiboux grands-ducs collège Maurice Chastang, 5 octobre 2021, Saint-Genis-de-Saintonge. Fête de la science 05 octobre

collège Maurice Chastang Virginie RANZI. Entrée libre En présentiel Scolaires. Alexandre Thevenin vient présenter c’est hiboux grands-ducs: Gilbral une des stars de Harry Potter, Hiboute et Largardo. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

collège Maurice Chastang rue de la terrière 17240 organisateur : collège Maurice Chastang

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Genis-de-Saintonge Autres Lieu collège Maurice Chastang Adresse rue de la terrière Ville Saint-Genis-de-Saintonge lieuville collège Maurice Chastang Saint-Genis-de-Saintonge