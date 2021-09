Friville-Escarbotin Collège la rose des vents -Gymnase Friville-Escarbotin, Somme L’homme et la nature ne font qu’un. Protéger la nature, c’est préserver l’avenir de l’homme Collège la rose des vents -Gymnase Friville-Escarbotin Catégories d’évènement: Friville-Escarbotin

Somme

L’homme et la nature ne font qu’un. Protéger la nature, c’est préserver l’avenir de l’homme Collège la rose des vents -Gymnase, 8 octobre 2021, Friville-Escarbotin. Fête de la science 07 – 08 octobre

Collège la rose des vents -Gymnase Communauté de communes du Vimeu. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

vendredi 08 octobre – 14h00 L’homme fait partie de la nature, et sa domination y est devenue de plus en plus grande. Quelles solutions permettraient alors d’harmoniser les deux ?

A travers des expositions, des animations, des spectacles et une maquette interactive, decouvrez comme l’homme interagit avec la planète bleue et comment elle peut l’impacter.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les bonnes pratiques pour preserver la nature, mais aussi comment la technologie peut agir en sa faveur. Hauts-de-France>Somme

Collège la rose des vents -Gymnase Rue du 8 Mai 1945 80130 Friville-Escarbotin 80130 organisateur : Collège la rose des vents -Gymnase

Détails Catégories d’évènement: Friville-Escarbotin, Somme Autres Lieu Collège la rose des vents -Gymnase Adresse Rue du 8 Mai 1945 80130 Friville-Escarbotin Ville Friville-Escarbotin lieuville Collège la rose des vents -Gymnase Friville-Escarbotin