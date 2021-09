Rosières-en-Santerre Collège Jules Verne Rosières-en-Santerre, Somme Parcours scientifique au collège Jules Verne Collège Jules Verne Rosières-en-Santerre Catégories d’évènement: Rosières-en-Santerre

Collège Jules Verne Collège Jules Verne, Rosières-en-Santerre. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. A travers ce parcours scientifique, nous mettons en place divers actions au sein du collège : ateliers scientifiques à destination des écoles de secteur et des classes du collège (éducation au développement durable) mais aussi mathématiques sur la thématique de l’émotion de la découverte, des expositions organisées au CDI mais également un visite sur site : Maquenterre et Baie de Somme. Tout en introduisant la thématique annuelle qu’est cette année ll’emotion de la découverte, nous approfondissons également la thématique l’éducation au développement durable qui est un fil conducteur du travail conduit avec les écoles primaires et le lycée de secteur. Cette unité permet alors au collège Jules Verne de proposer aux élèves d’établissement de secteur de partager les découvertes scientifiques pendant cette semaine de la Fête de la Science Hauts-de-France>Somme

