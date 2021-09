Avignon Collège Joseph Roumanille, Avignon Avignon, Vaucluse Les ateliers des “Mini-Profs” Collège Joseph Roumanille, Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Collège Joseph Roumanille, Avignon Amel JAMET. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves du collège vous invitent à un parcours de 1h30 à 2h autour de 4 stands pour découvrir les sciences et technologie en s’amusant.

Stand Vert : “Le rêve d’Icare”

Proposé par Mme Jamet / M. Varraud

Activité 1 : Programmation et pilotage de drones

Activité 2 : Séances sur simulateur de vol

Stand Orange : ” Des scientifiques en jupe ”

Proposé par Mme Montreuil / Mme Raffaelli

Activité : Découvrir les femmes scientifiques autour d’un jeu de société.

Stand Bleu : ” Avoir le nez de Cirano ”

Proposé par Mme Jamet

Activité : Es-tu capable de reconnaitre les parfums des fruits, des plantes, des épices familiers en ayant les yeux bandés ?

Stand Rose: ” Je découvre l’Art numérique ”

Proposé par Christophe Serre Avenir84

Activité 1 : Concevoir et imprimer en 3D une mini-sculpture ?

Activité 2 : Créer son tableau avec Tux Paint Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Collège Joseph Roumanille, Avignon 17 avenue de la croix rouge 84000 Avignon 84000 organisateur : Collège Joseph Roumanille, Avignon

