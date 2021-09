Nouzonville Collège Jean Rogissart Ardennes, Nouzonville science en scène Collège Jean Rogissart Nouzonville Catégories d’évènement: Ardennes

science en scène Collège Jean Rogissart, 15 octobre 2021, Nouzonville. Fête de la science 11 – 15 octobre

Collège Jean Rogissart Collège Jean Rogissart. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves mettent en scène les sciences à travers des masques, des expériences, des questionnements scientifiques. Spectacle et rire assurés. Grand Est>Ardennes

Collège Jean Rogissart 9 Rue Bara 08700 Nouzonville https://clg-rogissart.monbureaunumerique.fr/

