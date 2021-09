Nouzonville Collège Jean Rogissart Ardennes, Nouzonville Collège des sciences Collège Jean Rogissart Nouzonville Catégories d’évènement: Ardennes

Nouzonville

Collège des sciences Collège Jean Rogissart, 8 octobre 2021, Nouzonville. Fête de la science 04 – 08 octobre

Collège Jean Rogissart Collège Jean Rogissart. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

lundi 04 octobre – 08h30

mardi 05 octobre – 08h30

jeudi 07 octobre – 08h30

vendredi 08 octobre – 08h30 Les élèves du collège Jean Rogissart de Nouzonville vont présenter des ateliers scientifiques aux enfants des écoles primaires. Les yeux vont briller et les petits esprits scientifiques vont s’éveiller. La science fascinante et ludique va surprendre, pemettre le questionnement afin d’apprendre autrement, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Grand Est>Ardennes

Collège Jean Rogissart Collège Jean Rogissart 9 Rue Bara 08700 Nouzonville 08700 organisateur : https://clg-rogissart.monbureaunumerique.fr/ Collège Jean Rogissart

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Nouzonville Autres Lieu Collège Jean Rogissart Adresse Collège Jean Rogissart 9 Rue Bara 08700 Nouzonville Ville Nouzonville lieuville Collège Jean Rogissart Nouzonville