Saint-Maximin-la-Sainte-Baume collège Henri Matisse Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Var Curieux de nature collège Henri Matisse Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Catégories d’évènement: Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Var

Curieux de nature collège Henri Matisse, 8 octobre 2021, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Fête de la science 07 – 08 octobre

collège Henri Matisse Collège Henri-Matisse. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Entre la diversité des animaux, des plantes mais aussi du monde invisible qui nous entoure, inutile d’aller chercher ailleurs, notre planète regorge de vie!

L’Homme prend beaucoup de place et agit de différentes manières sur son environnement. Mais il n’est pas seul, contrairement à ce qu’il peut penser. L’objectif est de sensibiliser les élèves à la préservation de leur environnement. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

collège Henri Matisse Route de Nice 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 organisateur : collège Henri Matisse

Détails Catégories d’évènement: Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Var Autres Lieu collège Henri Matisse Adresse Route de Nice 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Ville Saint-Maximin-la-Sainte-Baume lieuville collège Henri Matisse Saint-Maximin-la-Sainte-Baume