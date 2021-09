Mourmelon-le-Grand College Henri GUILLAUMET Marne, Mourmelon-le-Grand J’aime les sciences College Henri GUILLAUMET Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

College Henri GUILLAUMET Collège Henri Guillaumet. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les élèves de CM2 découvriront les sciences au travers de plusieurs ateliers proposés par les professeurs de Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique-Chimie et Technologie. Cette première découverte leur permettra également d’avoir un premier contact avec leur futur collège, de prendre connaissance des enseignants et du matériel. Ce qui sera travaillé durant les ateliers pourra être réinvesti par les enseignants de primaire au retour dans leurs classes. Grand Est>Marne

