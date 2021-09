Saint-Zacharie Collège des Seize Fontaines Saint-Zacharie, Var Atelier découverte des sciences Collège des Seize Fontaines Saint-Zacharie Catégories d’évènement: Saint-Zacharie

Atelier découverte des sciences Collège des Seize Fontaines, 8 octobre 2021, Saint-Zacharie. Fête de la science 07 – 08 octobre

Collège des Seize Fontaines Collège des 16 fontaines. Réservation conseillée En présentiel Scolaires.

Au travers de différents ateliers (chimie, physique et sciences de vie et de la Terre) présentation des sciences aux élèves de primaire du secteur proche (public visé : CM1 & 2) Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Collège des Seize Fontaines Quartier Peigros RD560 83640 Saint-Zacharie

