jeudi 07 octobre – 16h30

Le collège de Raucourt ouvre les portes de ses trois classes de sciences autour de différents ateliers de technologie de physique et de SVT, co-animés par les enseignants de sciences et les élèves du collège.

* La Terre dans le système solaire : pourquoi la vie est-elle apparue sur Terre ? Replacez les planètes selon leur distance au soleil, retrouvez les températures qui y règnent et déduisez-en l’état de l’eau (solide, liquide, gazeuse).

* La biodiversité terrestre : comment reconnaitre des animaux ? Utilisez une clé d’identification pour reconnaitre le groupe auxquels appartiennent les animaux.

* La cellule : quel est le principal point commun des êtres vivants ? Observez au microscope des stomates de l’épiderme d’une feuille, des poumons d’une souris.

*Des microbes pour le bien comme pour le mal : microbiote face aux virus et la pandémie.

* Expériences amusantes de chimie et d’électricité Expliquez quelques phénomènes de la vie courante grâce à ces manipulations * Un peu d’astronomie ; notre système solaire : Replacer nos différentes planètes sur un fil d’une dizaine de mètres en prenant une certaine échelle

OUVERTURE aux écoles par demi journée les jeudi 7 et vendredi 8 octobre.

OUVERTURE libre au public le jeudi 7 octobre de 16h30 à 19h00.

collège de raucourt rue du fond de villers 08450 Raucourt-et-Flaba 08450

organisateur : collège de raucourt