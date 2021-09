Burie Collège Beauregard BURIE, Charente-Maritime Semaine de la Science Collège Beauregard Burie Catégories d’évènement: BURIE

Charente-Maritime

Semaine de la Science Collège Beauregard, 15 octobre 2021, Burie. Fête de la science 01 – 15 octobre

Collège Beauregard Collège Beauregard Burie. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. 6ème Intervention de génération énergie Mardi 5 ou 12 octobre 2021 5ème Intervention « Dis-moi ce que tu manges ? Lundi 11 Octobre 2021

Exposition : A table ! du 01 au 15 Octobre 2021 4ème Conférence Mouvement d’elle Vendredi 8 Octobre 2021 3ème Intervention « Sur les pas de Thomas » Mardi 12 Octobre 2021

Exposition : Les femmes scientifique 14-18 Du 12 au 19 Octobre 2021 Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Collège Beauregard 27 Boulevard des Ecoliers 17770 Burie 17770 organisateur : Collège Beauregard

