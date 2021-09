Lorient Collège Anita Conti Lorient, Morbihan Enquête scientifique sur le littoral – scolaires Collège Anita Conti Lorient Catégories d’évènement: Lorient

Ateliers prévus :

utilisation de robots

identification des constituants d’un sable

expérimentation sur l’eau

observation des organes respiratoires des êtres vivants du bord de mer

observation de plancton

activités mathématiques et énigmes

utilisation d’outils numériques, bureautique, logiciels, réseau… Réalisation d’un carnet d’activités avec les conclusions de l’enquête.

Pour les classes de CM2 des écoles de secteur : écoles de Lanveur, Kermélo et Bois Bissonnet à Lorient et école du Menez à Larmor Plage.

