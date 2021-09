Genlis Collège Albert Camus Côte-d'Or, Genlis Sciences étonnantes Collège Albert Camus Genlis Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sciences étonnantes Collège Albert Camus, 7 octobre 2021, Genlis. Fête de la science 05 – 07 octobre

Collège Albert Camus Céline Bon. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les élèves du collège et d’écoles primaires seront encadrés par les élèves du club sciences du collège afin de réaliser des expériences étonnantes telles que la fabrication d’un liquide caméléon ou d’une solution luminescente.

Les élèves de 3ème assisteront également à une conférence scientifique. Bourgogne-Franche-Comté>Côte-d’Or

Collège Albert Camus 5 Chemin Guyot 21110 Genlis

